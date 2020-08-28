館長陳之漢今（28）日凌晨2時許，於林口區仁愛路成吉思汗健身房，以3槍遭槍擊，館長中槍送往長庚醫院救治，案發不久後， 23歲劉男自行派出所投案。據了解，劉男鎖定館長直播，館長曾表示昨天會出現在林口店，為了犯案，他在家喝酒壯膽，投案後還雇用2名律師陪同製作筆錄。

據了解，23歲劉嫌只有高中肄業，平日與父母同住，目前無業待業中，警方雖通知父母到場，但家屬表示不願意出面，警方表示，因劉嫌已成年，家屬並非有陪同必要，並以劉嫌依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例移送地檢署法辦。

據《ETtoday》報導，鄰居聽聞此事都感到相當吃驚，其中一名鄰居受訪時表示，對劉男的印象就是「小屁孩」，看上去不像是如此膽大的人，做出這種事，感到錯愕。而另一名在一樓販賣金紙店的老闆也說，劉男滿常光顧購買金紙，遇到鄰居都會打招呼，給他的印象就是乖巧的孩子，過去也不曾與鄰居有衝突發生。

劉男在家中排行老大，底下還有兩個兄弟姊妹，警方於事發後通知父母到案，但家屬表示不願到場。而今日上午已有兩名律師現身林口分局，陪同劉嫌做筆錄近3個小時，約莫中午才步出分局，警方以劉嫌依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例移送地檢署法辦。

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(中時新聞網)