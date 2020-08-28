亞洲低成本航空AirAsia28日首度在高雄小港國際機場舉辦「AirAsia小小航空體驗班」的親子活動，成為疫情期間首間舉辦體驗課程的外籍航空，也是首間至高雄小港國際機場開課的航空公司，為回饋長久支持的粉絲，免繳課程費用，也因此還沒開放報名就造成社群討論熱潮，開放報名當天不到半小時就已超過800人報名。

「AirAsia小小航空體驗班」將於8月28日於高雄小港國際機場開班，分為上午場跟下午場2場，因防疫與機場人數控制，每場開放15位孩童報名。課程中小朋友們穿起空服員制服超級有模有樣，跟著空服學做安全示範，超級可愛。同時也近距離了解地勤的每日工作，模擬幫客人繫上行李貼條，也對於是否能託運或是帶上飛機的違禁品有初步的認識，課程完畢還可獲得結業證書、記念登機證與AirAsia精美贈品，，來參加的大朋友跟小朋友都直呼太好玩了！

而由於「AirAsia小小航空體驗班」活動在高雄大受好評後，AirAsia於今日宣布將於9月6日、9月13日於桃園國際機場加場舉辦，且與昇恆昌、長榮航勤合作，讓參加的粉絲不但可以在報到櫃台、登機門前體驗地勤工作之外，還能搭乘機坪接駁車透過專業人員解說，參觀機場跑道、機場貨機區、機場登機閘口、各種地勤車輛區分等，是個非常難得的體驗，在學習航空業知識之後，還能在昇恆昌免稅店購買完稅精品。

同時課程中AirAsia將遵從疾病管制署相關規定，包含活動日期當日起14天內(含)有出/入境紀錄者不得參與、活動全程需配戴口罩、維持一定社交距離等，以確保孩童健康安全。

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，「AirAsia小小航空體驗班」高雄場是我們首次針對親子舉辦的活動造成很大的迴響，也讓我們發現其實台灣有許多孩子對航空產業非常有興趣，而我們也抱著回饋粉絲的心態，將於9月在桃園國際機場加開兩天的課程，更與昇恆昌、長榮航勤合作，讓參與者可以參與到平常在機場看不到的一面，真的是非常寶貴的經驗，歡迎大家踴躍報名，在此也感謝桃園國際機場給我們的協助，讓我們可以將航空知識帶給北部的孩子。

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