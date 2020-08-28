台北市棒球協會遭民眾投訴，長期占用士林百齡河濱公園3座免費棒球場，除了辦比賽外，假日還違法開班授課營利；體育局回應，查證若屬實，將停止協會借用權力，違法營利部分，移轉政風單位調查。

民眾投訴欲上網租借公有場地，卻發現每日上午8時至晚上9時，都被台北市棒球協會借走，質疑協會不太可能每個時段都在舉辦比賽，認為公有場地應是全市民所有，希望可以釋出時段給大家使用。同時協會也被發現，在認養日借用3座免費球場時，違法開班授課營利。

體育局長李再立解釋，台北市河濱有很多球場，很多協會都會借用場地辦理國際、全台比賽，體育局人力有限，才會建立「認養機制」，請協會幫忙維護場地，同時為了鼓勵協會認養，也讓協會每3個月有12天指定時間專用場地。

針對協會提前借走多時段，李再立也說，每年9月初會開「場地預控會議」安排明年賽事的檔期，優先安排國際賽事使用場地，原本球場今年要舉辦台日國際少棒交流賽，但受疫情關係，日本球隊不能前來比賽，但協會也應將不用的場地釋出，給市民借用，已請協會對此提出說明。

而有關於在免費公有場地違法開課營利，李再立補充，違反規定，將依規定裁處，並停權借用，也送交政風單位調查，目前也有在研擬制度，若以非公益性質活動來租借場地，將收取夜間照明設備費用、場地費用，公益活動則免去場地費用，以避免類似狀況發生，也期望明年開始實施，優先適用獨佔性較高的棒球、棒壘球、橄欖球、足球的場地。

(中時 )