總統蔡英文今中午於台北賓館宴請民進黨立委，並談及美豬、美牛進口議題。總統府目前正擬稿準備發採訪通知，將在下午舉行記者會對外說明。據了解，行政團隊強調在「健康不容交換」的前提下，開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。

據了解，開放的標準是以美豬美牛進口根據國際標準，在保證國民健康及維護國內產業前提下開放，確保食安是最高原則，決不會犧牲養豬產業及消費者權益。

據了解，至於是要洽簽BTA或FTA，官員僅表示，BTA的可行性較高。經貿談判人士則透露，美豬、美牛是台美洽談FTA最大的障礙，只要美豬、美牛不開放進口，美國就不會有意願談判FTA。

他指出，FTA是對台灣來說很重要的問題，從馬政府到蔡政府都沒有放棄過，而其中最大的阻礙就是美豬、美牛進口，「這部分不是美國能處理的，關鍵是台灣要不要處理？要怎麼處理？」

他進一步指出，雖然美豬、美牛在整體貿易額比重上不是特別大，但是對美國人而言，這是台灣多年前未兌現的承諾，也是展現台灣願意面對困難問題的意願和決心。

(中時 )