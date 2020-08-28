網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭到槍擊，槍手行凶後自行到林口警分局投案。陳之漢送往林口長庚醫院急救，手術過程順利。新北市警察局長陳檡文代表新北市長侯友宜，下午到醫院探視，也跟家屬說，會全力把案子查清楚。

陳檡文表示，因為市長行程尚未規畫，請他向家屬致意。他也說，因為陳目前在加護病房內，不適合探視，因此是與陳的母親、太太致意。他也跟陳之漢的母親說，會全力把案子查清楚。

(中時 )