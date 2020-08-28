新北警局長醫院探視館長家屬：會全力把案子查清楚 14:312020/08/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市警察局長陳檡文代表新北市長侯友宜，下午到醫院探視陳之漢家屬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭到槍擊，槍手行凶後自行到林口警分局投案。陳之漢送往林口長庚醫院急救，手術過程順利。新北市警察局長陳檡文代表新北市長侯友宜，下午到醫院探視，也跟家屬說，會全力把案子查清楚。 陳檡文表示，因為市長行程尚未規畫，請他向家屬致意。他也說，因為陳目前在加護病房內，不適合探視，因此是與陳的母親、太太致意。他也跟陳之漢的母親說，會全力把案子查清楚。 (中時 ) #館長 #陳之漢 #醫院 #林口 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨傳財務困難 侯友宜：協助募款 10:582020/08/28 政治 館長遭槍擊 新北消防發文：回來深蹲救台灣 11:102020/08/28 社會 館長中槍 黃國昌爆「5點質疑」：案情不單純 10:062020/08/28 政治 館長遭槍擊警釐清犯案動機 前往嫌犯住家搜索 12:032020/08/28 社會 館長中彈 侯友宜：針對個案深刻檢討 期待他早日康復 09:552020/08/28 社會 緊鄰新北市立殯儀館 居民無奈「每天在普渡」 16:152020/08/27 寶島 開學防疫不同調！新北強制戴口罩、基隆不硬性規定 10:482020/08/28 生活 樹林河濱心願景 打造網美勝地 04:102020/08/28 地方新聞 林口佳林段海砂屋重建，新北劃定更新再添一案 17:452020/08/27 區域情報-桃園 館長遭開三槍送醫 名嘴楊月娥嘆「冤冤相報何時了」 12:162020/08/28 娛樂 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 見同學女友洗澡下面癢 台大生「上往下」看光還狂拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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