酒氣沖天！新北市瑞芳區台2線濱海公路83.3K往基隆方向，於28日上午9點28分左右，有一輛滿載紅標米酒的大貨曳引車，由67年次的鄧姓駕駛從宜蘭酒廠出發要載往新北市的倉庫，途中行經濱海公路時，疑似因未綑牢，讓車上60多箱的米酒全數滑落地面，整個馬路都是碎玻璃及濕滑的米酒，讓其他路過駕駛有打滑的危險，鄧姓駕駛經酒測後，其酒測值為0，警方在現場交通管制，雙向車輛暫可正常通行。

散落現場佈滿大量碎玻璃，米酒揮發的濃烈酒氣，讓經過的駕駛被嗆的頭昏眼花，更有經過民眾喊「好兄弟出來搶米酒喝了」據了解，紅標米酒散落地面，範圍長達30公尺，公路總局基隆工務段清除人員，於10點6分抵達現場，開始進行清除作業，並通報交大及警廣告知用路人知悉。

新北瑞芳區台2線濱海公路酒氣沖天，60箱米酒慘摔滿地。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

瑞芳警分局表示，因米酒箱未綑綁牢靠，致散落在往基隆方向車道，已由員警依法告發，其中，只要裝載整體物品有「超重、超長、超寬、超高」情形，而未隨車攜帶臨時通行證或未依規定路線、時間行駛、「所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭」、「裝載危險物品未隨車攜帶臨時通行證等，等其中一條，即可依道路交通處罰條例30條第一項7款，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上九千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

(中時 )