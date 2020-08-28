美股四大指數周四漲跌互見，台股周五受華為禁令利空未消，權值雙王台積電（2330）及大立光（3008）及電子股賣壓沉重影響，加權指數開低後上下劇烈震盪、一度大跌122.74點至12674.57點，尾盤跌勢略見收斂。櫃買指數表現相對強勢，於平盤附近小幅盤整。

終場加權指數下跌68.46點、收於12728.85點，月線12747點再度失守，成交量略降至2045.58億元。不過，本周仍上漲121.01點，周線由黑翻紅。櫃買指數終場上漲0.05點、收於165.86點，成交量續降至525.76億元，本周上漲5.5點，周線同步翻紅。

觀察盤面類股表現，造紙股獲資金關愛、大漲4.88％一馬當先，電機、玻陶、生技股分漲1.02～1.43％居次，金融股小漲0.24％穩盤。成交量較大的半導體股挫跌1.46％、電子股下跌1％，表現明顯疲弱，光電、觀光、食品跌逾0.6～0.9％亦偏弱。

權值股表現兩極，聯發科（2454）反彈近3％最為強勢，台化（1326）、和泰車（2207）、富邦金（2881）漲約0.5％居次，鴻海（2317）、台塑（1301）等持平。台積電挫跌達2％、廣達（2382）跌1.66％、大立光跌1.16％，表現明顯疲弱。

分析師指出，台股指數已漲多位處高檔，由於華為禁令利空持續影響，使電子科技族群股價明顯承壓，加上中美關係緊繃、台積電及大立光雙雙遭外資揮刀下修目標價，均加重指數高檔壓力，資金持續流向低位階落後補漲、中低價及具題材族群。

分析師表示，美國聯準會主席鮑爾持續釋放鴿派寬鬆訊號，有利美股持續偏多，帶動美股頻創新高。惟台股近期成交量萎縮、有量價背離疑慮，「萬三」關卡不易攻克，但就技術面來看，月線、季線等中期均線持續走揚，目前整體中多格局不變。

分析師認為，台股強弱勢股走勢分歧，內資輪動快速使買盤偏向短打，低基期股輪動成為主要節奏。預期短線將續處12500～13000點區間盤整，待9月步入科技股產業旺季，配合均線持續多頭排列，將有機會再轉強上攻，可分批逢低承接布局。

(時報資訊)