《商情》減產支撐 韓國SM上漲2.2％ 14:152020/08/28 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管中國SM市場處於高庫存狀態，但受到日本石油歲修的因素支撐，整體亞洲SM市場報價出現提振拉漲。 據了解，日本太陽石油公司（Taiyo Oil）進行內部歲修，並關閉位於宇部市的苯乙烯產線裝置，該生產線產能為37萬噸/年，歲修期預計將持續45天。 分析師認為，中國SM庫存目前處於居高不下的狀態，主要原因是供應增加，需求不足，而導致供過於求的態勢較為明顯，預計後市苯乙烯市場將以去庫存為主；最新韓國SM現貨報每公噸645.50-646.50美元。（商品行情網） (時報資訊) #SM #歲修 #支撐 #韓國 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利了結 紐約期金跌逾1％ 10:002020/08/28 財經 《商情》技術性賣壓 紐約棉花收低 10:002020/08/28 財經 人民日報：美國單邊主義欲制裁伊朗不得人心 09:232020/08/28 兩岸 群創飆漲 爆108萬張新天量 04:102020/08/28 財經要聞 《商情》料產量增 國際鐵礦石價格回落 11:422020/08/28 財經 《半導體》日系外資降評台積電至持有 估明年Q1庫存調整 11:592020/08/28 財經 《商情》運價走軟 BDI指數續跌 10:172020/08/28 財經 《商情》供給緊張 東京期膠續創6個月新高 09:432020/08/28 財經 國泰臺韓科技ETF 跨國投資新選擇 04:102020/08/28 證券．權證 《晨間解盤》KD未出現死亡交叉前 偏多為宜(日盛投顧提供) 09:202020/08/28 財經 財經熱門新聞 華為最後逃生門被堵死 謝金河爆晶片一哥剩2條活路 - 財經 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 即時 2大關鍵數據遠落後台積電 韓媒嘆：三星徹底輸了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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