儘管中國SM市場處於高庫存狀態，但受到日本石油歲修的因素支撐，整體亞洲SM市場報價出現提振拉漲。

據了解，日本太陽石油公司（Taiyo Oil）進行內部歲修，並關閉位於宇部市的苯乙烯產線裝置，該生產線產能為37萬噸/年，歲修期預計將持續45天。

分析師認為，中國SM庫存目前處於居高不下的狀態，主要原因是供應增加，需求不足，而導致供過於求的態勢較為明顯，預計後市苯乙烯市場將以去庫存為主；最新韓國SM現貨報每公噸645.50-646.50美元。（商品行情網）

(時報資訊)