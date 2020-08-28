由於美國擴大封殺華為，又擬禁止半導體設備出口大陸，使外資疑慮半導體庫存將逐漸升溫，加上南海地緣政治風雲緊，中美互嗆，致台股周五在雙王之權王台積電與股王大立光雙雙開低走低影響短多士氣下，大盤同樣開低震盪殺低，連續跌破5日線、10線及月線，唯受惠官股逢低護盤，短線仍遺有逾50點下影線。

某日系外資今發出首起外資圈調降台積電投資評等報告，使台積電盤中一度下殺431元，但國家隊法人逢低撿便宜意願仍濃厚，使該股終場收在435元，雖仍下跌9元，唯力守月線態勢明朗。大立光方面，受制第三季營運旺季不旺，短期持續處於弱勢整理格局，但低檔3千元大關經前波多次測試有守，後市似不必過分悲觀。

周五力挺多方的重量級集團股，包括富邦金、聯發科、國巨、長榮航、華航、台化、南亞、台塑化、台玻、長榮、第一金與台達電等；但權值股除雙王弱勢外，統一、和碩、國泰金、中華電、中鋼、南亞科、日月光投控、台泥、亞泥、聯電、廣達、仁寶、友達及群創等，多臉色不佳，使盤勢欲振乏力。

加權股價指數終場收跌68.46點，報12728.85點，單日跌幅0.53%，成交2045.58億元。櫃買市場方面，多、空交戰後由短多占上風；短線紡纖、營建與電子等類股拉回，但生技、化學、電機、鋼鐵、航運與觀光等族群站在多方，化解盤勢拉回壓力，終場指數微漲0.03%，報165.86點，成交525.76億元。

事實上，上櫃電子股細分族群，僅半導體、網通表現不佳，餘光電、電腦、零組件、電通及資服等族群，多紅光滿面，顯示市場資金押寶小型科技股趨勢，並無畏地緣政治上的口水式的利空壓力。

業內人士指出，大盤今一度大跌逾百點，並失守12700點，但盤中也一度由黑翻紅，達12799點，顯示逢低撿便宜貨者，仍大有人在，尤其官股券商對金融、電子等型大績優股低接不手軟，仍起正面示範效應。

目前看起來，本周攻堅又在萬三大關前止步，顯示萬三關卡不排除漸形成短期頭部區，不過，新冠疫情將漸行漸遠，且疫苗也將在年底前陸續出爐，使第四季全球基本面觸底反彈不宜看淡。

短期消息面僅美國總統大選變數，與中美關係是否持續惡化仍待觀察。在全球央行亟思振興經濟仍將持續大灑錢下，波段操作或仍偏高檔震盪趨堅為架構。

(工商 )