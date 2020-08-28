馬雅舒一家。（圖／翻攝自馬雅舒_yaya微博）

吳奇隆2009年和馬雅舒離婚結束3年婚姻，自此女方常引來罵名，2013年馬雅舒突然發聲明駁斥沒拿吳奇隆百萬贍養費。10年前馬雅舒再婚嫁給外國富商James，婚後生下一子一女，最近有媒體拍到馬雅舒戴著口罩陪兩個孩子逛街，散發好媽媽風範。

吳奇隆和馬雅舒2006年登記結婚，3年後婚變，2013年吳奇隆認愛劉詩詩，媒體報導當年他和馬雅舒離婚條件是女方可拿到百萬贍養費和豪宅，引來馬雅舒發聲明駁斥：「離婚我沒多占他一分錢的便宜」，「媒體宣稱的100萬人民幣和6棟千萬豪宅給前妻做贍養費純屬子虛烏有」。

而馬雅舒自己2010年便梅開二度和外籍男友James結婚，2017年馬雅舒上《媽媽是超人2》，被13歲繼女直問：「為什麼離開妳前夫？」馬雅舒苦笑透露和前夫就是「失去感覺」，「我不想再為他做任何事，他對我也是如此」，同年James傳出曾對前妻家暴的黑歷史，他發文否認，馬雅舒也轉發力挺，笑說：「看到這篇博文我就放心啦」。

據《搜狐娛樂》報導，馬雅舒最近被拍到素顏帶兩個孩子逛街，當天她穿白色平口上衣，小露香肩，狀態仍維持的不錯，她一下抱著孩子玩手機，一下又當女兒的攝影師，低調享受家庭生活，網友見此說：「祝，各自安好吧」。

(中時新聞網)