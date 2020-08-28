Netflix28日宣布推出全新真人影集《惡靈古堡》，改編自日本遊戲發行公司卡普空（CAPCOM）史上最高人氣的恐怖生存暢銷電玩系列，影集共8集，每集片長1小時，由熱門影集《超自然檔案》黃金製作人、同時也是《惡靈古堡》死忠鐵粉的安德魯達布（Andrew Dabb）擔任節目統籌、監製、編劇，並找來《陰屍路》導演布朗溫休斯執導並監製第1、2集。

《惡靈古堡》過去曾推出多部系列電影，創造出12億美元驚人票房，榮登史上最成功的電玩改編電影系列，過去電影版是由女星蜜拉喬娃薇琪（Milla Jovovich）主演，這次真人影集的選角雖還未公佈，卻早在全球掀起一波討論熱潮，吊足粉絲胃口。

真人影集《惡靈古堡》講述交錯於兩條時間線上的全新故事，在第一條時間線，威斯卡家14歲的姊妹倆潔德與比莉搬到新拉昆市，在這個以製造業為主的企業城鎮無奈度過青春正盛的年華。但在此地待得越久，她們越發明白這個城鎮不如表面所見，尤有甚者，她們的父親還隱瞞了可能導致世界毀滅的黑暗秘密。

第二條時間線則發生在10餘年後的世界，此時地球上倖存的人類不足1500萬，另外60多億生物原本是人類和動物，卻因感染T病毒而變成怪物，現年30歲的潔德在這個「新世界」掙扎求生，而過去那些關於妹妹、父親與她自己的秘密仍不斷糾纏著她。

該劇節目統籌、監製暨編劇安德魯達布表示：「《惡靈古堡》是我最熱愛的電玩遊戲。我非常興奮能為這個精彩故事開啟全新篇章，並為全球Netflix會員獻上《惡靈古堡》首部影集作品。無論你是哪一種《惡靈古堡》粉絲，就算是首度接觸《惡靈古堡》，都將在這部影集中找到自己想要的東西，包括許多熟悉角色，以及前所未見的嗜血瘋狂劇情。」《惡靈古堡》真人版影集確定將由系列電影製作公司康斯坦丁影業操刀，並將於Netflix獨家播映。

(中時 )