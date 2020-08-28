台灣第一個以外貿電商為主題的展會—2020台灣跨境電商博覽會，於今(28)日在IEAT會議中心登場，主辦單位台北市進出口商業同業公會(IEAT)集結21家國內外電商平台及服務業者共同展出，參展商涵蓋台灣電商產業鏈路，平台業者如亞馬遜全球開店、eBay、阿里巴巴國際站、PChomeSEA、91APP 新零售OMO服務商、SHOPLINE、有閑等，服務業者如SGS、UPS、Bqool、DRS、Wiser等，期待藉此帶動企業數位轉型、擴增國內外電商拓銷管道，尤其在疫情衝擊建立新安全商業模式。首日活動現場人潮踴躍，兩天預估可達1,000人次觀展，顯示在這波疫情影響下，企業或民眾數位轉型的需求大量湧現。

2天活動期間，2020台灣跨境電商博覽會規劃14場主題講座，邀請到阿里巴巴亞太區郭奕麟總經理、UPS台灣分公司洪毅總經理、新創之星聯齊科技楊貽叡事業開發經理等23位重量級講師，領域涵蓋：電商趨勢、電商創業、電商經營、市場解析等議題，包含「台灣跨境電商產業生態全圖譜及調查成果」、「台灣3C優品在Amazon的競爭5力與12道營銷心法」、「台灣4大優勢產業進入Amazon及eBay的秘密」等，讓與會者一次掌握最新電商趨勢與最佳戰略。

公會監事會召集人黃教漳表示，跨境電商博覽會從展覽到講座兼具廣度及深度的規劃，就是希望讓所有參加者在兩天展期中，透過一站式接洽、專業資源與交流，快速做好轉型電商的各項準備。同時公會也與UPS簽定合作備忘錄，共同推動台灣電子商務發展、提升企業競爭力。

台北市政府產業發展局林崇傑局長在致詞時提到，電商市場商機無限，儘管新冠肺炎對全球實體零售業帶來衝擊，內外貿線上銷售卻逆勢成長，充分顯示電商已是企業開拓商機的重要管道；而本次博覽會更看到台灣跨境電商服務生態圈已經在台北生根茁壯，不只是台北市企業的福氣，更是廣大台灣企業的機會。另外，經濟部國際貿易局張淑逸組長亦肯定本次博覽會的功能，有服務商可以幫企業對接資源、有專題活動可以掌握更多市場技巧，在疫情下引導企業轉型，博覽會至為重要。

台灣跨境電商博覽會現場設置「亞洲跨境電商」、「歐美跨境電商」、「官網及開店平台」、「台灣境內及電商創業」四大專區，亞馬遜全球開店、eBay、阿里巴巴國際站、PChomeSEA、UPS、SGS等國際企業均共同參與，提供商業洽談、專刊發表、主題講座、電商健檢、市場分析5大服務，讓所有想利用電商解封生意的企業或商家，能一次掌握平台、金流、物流、資訊流等複雜事，搶攻國內外市場。

觀展者除企業外，也有不少創業者及學生族群參加，顯見電商低門檻與無國界模式，增加民眾自行創業或轉型意願，爲自己找到解封國內外市場的最佳戰略！

(科技)