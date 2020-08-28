日本首相安倍晉三因健康惡化，決定辭職。安倍的辭職，也讓其家族辦奧運就出事的悲願再添一筆。

有網友今年2月曾批踢踢發文指出，日本4次申辦奧運的過程，第一次想申辦1928年的東京奧運，遇到了關東大地震；第二次主辦1940年的東京奧運，因為日本侵華所以主辦權遭取消；第三次主辦1964年的東京奧運，但當時首相岸信介因安保換約，造成日本學運大暴動下台；第四次主辦2020年的東京奧運，但因新冠肺炎蔓延全球而延期至2021年。

該網友曾直言，安倍在6歲時，外公岸信介成功申辦東京奧運，結果，他外公撐不到東京奧運前就下台，並遇到暗殺事件。後任的日本首相池田勇人，在1964年東奧時，身體檢測已是癌症末期，但還是撐過去參加東奧，等到奧運結束後，就辭去首相，讓位岸信介胞弟佐藤榮作後，1965年過世。

因此能成功申辦東京奧運是安倍晉三小時候的夢想，希望藉此完成家族的遺憾和自身的夢想，而申辦完東奧後，安倍就會宣布辭職首相，正式退休。但沒想到卻遇上新冠肺炎，安倍最終被迫延期東奧。

據外媒報導，新冠肺炎疫情在日本持續擴大，尤為驚人的是，其中有超過5成的感染源不明，感染的場所也愈來愈難確定。日本國立傳染病研究中心以基因序列研判，日本當前迅速傳開的新冠病毒株有別於最初傳入的「武漢型」和後來的「歐洲型」，斷定病毒已經變異成了「東京型」。此外，報導還指出，日本這新一波疫情大多數病例都屬於無症狀，專家懷疑「悄然傳播」是東京型冠病的特徵。

《工商時報》報導，新冠疫情重擊日本內需消費與外貿出口之故，第2季實質國內生產毛額（GDP）與前季比較，換算年率劇減27.8％，為有史以來最大衰幅，也是連續3個季度出現萎縮，是二次大戰後最大經濟衰退。

內外壓力交迫之下，安倍健康再度亮起紅燈！安倍本月17日進入東京信濃町的慶應大學醫院「體檢」7個多小時，24日再赴醫院聽取結果，並接受更多檢查，結果發現潰瘍性大腸炎惡化。由於安倍晉三有潰瘍性大腸炎病史，14年前第一次出任首相時，是日本戰後最年輕的首相，可是因為潰瘍性大腸炎惡化，只執政了366天就請辭。安倍想親自舉辦奧運的夢想也就此嘎然而止。

安倍晉三的外公岸信介和外叔公佐藤榮作都曾任日本總理大臣，因此家族在日本有「一家三宰相」之稱。安倍外公岸信介本該姓「佐藤」，但因父親為佐藤家招贅的女婿，所以身為次子的岸信介出生後過繼其父本家改姓「岸」，佐藤榮作為其胞弟。

(中時新聞網)