新冠肺炎疫情肆虐全球，疫苗問世與否被視為經濟復甦的關鍵，尤其以Moderna、輝瑞（Pfizer）及BioNTech研發的疫苗最為外界看好。然而因前述三間藥廠研發之mRNA疫苗必須以極低溫環境儲存，掀起外界對於運送的相關疑竇，Moderna、輝瑞及BioNTech周四（27日）股價皆走跌。

Moderna於周三（26日）宣布疫苗於55歲以上的受試者身上成功引發免疫反應，週三股價大漲逾6%，不過該企業也向美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control）透露，候選疫苗mRNA-1273必須儲存在華氏-4度（攝氏-20度）的環境當中，輝瑞及BioNTech也向美國疫苗接種諮詢委員會（Prevention’s Advisory Committee on Immunization Practice）表示，其共同研發的兩支候選疫苗皆必須儲存在華氏-94度（攝氏-70度）的環境中。

美國投資銀行SVB Leerink分析師對此指出，疫苗的儲存條件將讓傳統的醫藥行政單位陷入困境，在三級醫院或研究室裡或許可以達到這些條件，但這會造成疫苗只能接觸到一小部分的人口。

美國疾病管制與預防中心疫苗工作組組長Kathleen Dooling表示，疫苗的儲存、分配及管理工作對於社區診所和地方藥局來說，將會是一大難題。

據專家表示，Moderna和輝瑞的疫苗皆是mRNA（信使核糖核酸）疫苗，因此對於儲存環境的條件較嚴苛，其它藥廠研發的它款疫苗在儲存上則較容易，專家亦指出儲存及運送造成的隱憂可能對這兩支候選疫苗的競爭性造成不利。

自今（2020）年以來，Moderna股價已大幅飆升244.5%，BioNTech股價也上漲91.9%；但疫苗運送問題引發投資人對於其市場競爭性的擔憂，Moderna週四收盤股價掉3.50%，收在68.03美元，BioNTech 跌3.40%，收在65.59美元，輝瑞跌0.50%，收37.86美元。

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