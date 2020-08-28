如今已經不是單打獨鬥的時代，為了讓台灣企業更有競爭力，在2020台灣跨境電商博覽會在IEAT會議中心登場之際，台北市進出口公會更進一步號召31家全鏈路的服務商，在博覽會中宣布成立「台灣跨境電商協作聯盟」，未來將透過人才培訓、政府專案、中大型企業輔導、六都電商產業推廣，以及專題與個案研究等作法，多面向服務及引導台灣外貿產業投入跨境電商。

2020台灣跨境電商博覽會首度公布台灣跨境電商產業生態的全圖譜及調查成果，圖譜將產業鏈成員細分為12大類，並發現台灣在人才培訓與媒合、全球廣告投放的服務商仍極為缺乏，值得政府機關及產業投入。

公會監事會黃教漳召集人表示，新冠疫情讓全球商貿安全模式必須重新定義，電子商務將可以分散國家經濟與企業運營風險，在疫情後會成為貿易模式的新主流。公會成立73年來積極參與、協助台灣發展對外貿易，更在4年前超前佈署跨境電商服務工作，今年升級服務辦理跨境電商博覽會、更希望透過跨境電商協作聯盟的成立，對台灣外貿產業或政府提供完整、快速、有效的服務價值，「幫助大家一起打電商的世界盃」。

台灣跨境電商協作聯盟成員涵蓋，平台業者如亞馬遜全球開店、eBay、阿里巴巴國際站、PChomeSEA、淘寶台灣、Qoo10、露天市集、91APP 新零售OMO服務商、SHOPLINE、有閑等，服務業者如SGS、UPS、Bqool、DHL、DRS、Wiser、文筆天天、TransBiz等，組成全台最大跨境電商顧問與服務團隊，帶動企業在跨境電商更全面的發展。

(科技)