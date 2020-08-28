防疫新生活，不但出現報復性消費、報復性旅遊，台中南天宮關帝廟農曆6月24日在關聖帝君壽誕舉行法會也意外發現供品爆桌，順應每年愛心物資發放活動，廟方將參與的信眾捐出1500份愛心物資分送鄰近六行政區中低收入戶，並於28日於台中南天宮大門口舉辦「109年愛心物資發放活動」，近200位里長齊集南天宮代領，場面壯觀。

台中南天宮關帝廟每年在關聖帝君聖誕皆會舉行「帝君聖誕-超拔普渡三天大法會」法會結束後，許多信眾的供品選擇捐贈弱勢做愛心，與台中南天宮共同來推行慈善與互助互愛之精神，關懷台灣地方角落弱勢家庭；廟方發現今年法會供品原訂1500桌，3天即已募集2千桌，而有1500桌的供品捐出。

台中南天宮關帝廟28日舉辦「109年愛心物資發放活動」，近200位里長齊集南天宮代領，眾人也一起參拜感謝關聖帝君慈悲佈施。（馮惠宜攝）

今年也發放大台中東區、北區、南區、大里區、太平區、中區六大區，1500戶中低收入戶，近200位里長也代表到1台中南天宮代領愛心物資：沙拉油、白米、麵條、罐頭、米酒、飲料、麥片…等。

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