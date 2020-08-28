台中市鐵路高架化後，不少民眾反映沿線火車站附近難停車，立委楊瓊瓔爭取活化高架橋下閒置空間，建議闢建停車場。台鐵順應民意，同意釋出潭子區鐵路高架橋下3萬4千多平方公尺空間，自栗林站以南至頭家厝南端有9處，約可規劃停放1000輛小型車。

潭子區鐵路高架化橋下空間規劃協調說明會28日舉行，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、潭子區多位里長爭取闢建停車場。台鐵說明，自栗林站以南至頭家厝南端，將釋出3萬4千多平方公尺，可停放1000輛小型車，預計9月16日決標，施工順利的話1年內可完工啟用。

台鐵舉行潭子區鐵路高架化橋下空間規劃協調說明會，立委楊瓊瓔（中）爭取闢建停車場。（王文吉攝）

台中鐵路高架化通車後，潭子區增加北邊栗林車站、南邊頭家厝車站，鄰近巷道出現「車滿為患」情景，引發民怨。潭北里長林俊堂說，鐵路高架橋下有許多閒置空間，在停車位不足，違規停車嚴重的情況下，民眾親切期盼闢建停車場，這一等就是十年，終於有著落。

賴朝國要求設立「機車專用停放區」、「禁停汽車、違者拖吊」等相關告示牌，保障機車族停車權益。楊瓊瓔建議，給予附近居民停車優惠，並要求採用電子票證進出，及裝設監視系統，以提升進出場的便利及安全性。

台鐵指出，豐原至大慶高架橋下空間土地活化招標案，預計9月16日決標，因地方持續反映有停車等需求，如未能順利決標，將立即再予上網招標或檢討分段發包，也不排除在發包前開放部分區段提供停車使用；至於電子票證、監視系統及住戶優惠等均會納入規劃。

(中時 )