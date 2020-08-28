政府擬宣布鬆綁美豬、美牛的進口措施，前食藥局局長、陽明大學副校長康照洲表示，過去國民黨執政時，民進黨對此極力反對，如今既然要開放，那就必須提出科學證據，另也要解決標示的問題，讓消費者能清楚做區分。

根據食藥署現行規定，我國目前全面禁止含瘦肉精美豬的進口，美牛則僅允許10ppb以下含量的肌肉進口。另外，美豬若在飼養過程沒使用瘦肉精，也得以進口台灣。

康照洲表示，過去美豬、美牛的問題常常被討論，但民進黨在野的時候，對此極力反對。這次政府開放美豬美牛進口，必須提出開放的科學證據，把原因說明清楚。

過去美豬的一大爭議是標示問題，台灣多數人都有吃豬肉的習慣，不同於牛肉，豬肉進口後常會被製作成貢丸、肉醬等加工食品，不是像牛肉一樣一塊一塊販售，得以確實標示供消費者區別。若要開放美豬，對於標示的問題必須要提出解方。

另外，康照洲表示，就他個人的疑問，目前台灣並不缺豬肉和牛肉，為何此時還要特別開放美豬、美牛的進口？

(中時 )