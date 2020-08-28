網紅「館長」陳之漢凌晨遭人開3槍襲擊，更開直播揚言若有萬一，希望有人代為照顧妻小和母親，幸好送醫急救後無生命危險，不過有人質疑這恐是館長「自導自演」，對此鄉民女神黃拉結分析出4點解讀此事件。

鄉民女神黃拉結表示兇嫌對館長行蹤瞭若指掌，無疑就是預謀犯案，雖然避開致死部位朝四支射擊，但警告意味相當濃厚，不過未來館長能否恢復先前運動水準，至今仍是未知數，淡有人則質疑是館長「自導自演」，甚至認為他平常愛與人結怨，發生此槍擊案完全不意外，對此黃拉結坦言：「此時此刻檢討被害人，不是一件很厚道的事」。

中三槍然後忍痛開直播補尼古丁還冷靜講話講那麼久，不得不說館長真是條漢子。 槍手對館長的行蹤瞭若指掌，因為他根本預謀犯案！埋伏2個小時、在館長開的健身房周邊伺機而動、等待館長離開健身房的時機開槍，並且很巧妙的避開可能致死的部位，只朝四肢射擊... 由黃拉結發佈於 2020年8月27日 星期四

黃拉結也針對此事做出四點分析，她表示台灣是自由民主的國家，暢談任何話題只要不觸法，基本上講什麼都是被容許，不過若有涉及暴力行為則該被譴責，不過目前該做的是追查槍枝來源和犯案動機，而不是檢討館長平常言行，此外館長之前開直播透露被性騷，這種行為是值得被讚許，而不是一昧指責他炒新聞，另外兇手在案發前，還知道先去買酒喝，案發後主動投案自首，根本設想得相當周全，推測背後恐有高人指點，此外對於兇嫌拿性騷館長當犯案動機，是否早在測試館長有多好接近？若背後有藏鏡人指點，是否才是真正的幕後主使。

對於館長中槍後不忘開直播，引來反館人士在臉書砲轟，也讓人質疑存什麼心態？對此有網友回應「直播可以存證，降低有人繼續攻擊的機率」，此外也有人猜測館長康復後的日子，應該會因此收斂許多。

(中時新聞網)