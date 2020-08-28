雲林農民林佳新關注農民權益，這次政府開放美豬美牛進口，他嚴詞痛批。（中時資料照片）

瘦肉精美豬美牛要來了。總統蔡英文今(28)日拍板美豬美牛有條件進口，她表示，台灣要與國際標準接軌，且此重要決定有助台美經貿合作。雲林農民林佳新不反對開放，但他認為，美牛疑慮比美豬更大，三十個月齡美牛是否吃了更多問題飼料？

林佳新在臉書發文表示，美豬美牛，美國在意的是什麼？我們只看到豬而不是牛，因為台灣牛產業長期不受重視但進口量龐大，但美牛疑慮反而更大，台灣到底有沒有狂牛症疑似案例？業者都心裡有把尺。他質疑，那美牛三十個月齡的牛隻吃了更多問題飼料是否代表更有疑慮？到底有沒有通盤考量？林佳新說，他不反對合理開發，但民進黨請清醒冷靜討論。

林佳新稍早提到，這議題一刀兩面，到底是被衝擊還是準備好衝擊美國？到底是被衝擊還是準備好衝擊美國？還是我們換取了農業的什麼重大利益？還是以農業換取了什麼重大國家利益？

對於開放美豬牛進口，底下網友一面倒留言嗆批，「不意外不意外~但別忘了還有日本核災食品」、「繳保護費啊」、「正要使出時空背景不一樣之術」、「準備呷有瘦肉精的魯肉飯」、「換了位子、就換了腦子！」、「答案都在過往的事情裡」、「坐實了當初就是為反對而反對」、「以前的民進黨又要打臉現在的民進黨了」、「又雙標了嗎？」、「國民黨不敢做的，民進黨做了都行」。

(中時新聞網)