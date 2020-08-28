館長陳之漢今日凌晨2時許遭23歲劉姓犯嫌開槍，造成四肢多處受傷，劉嫌事後主動投案，林口分局偵訊後，於下午1時許將劉嫌依「殺人未遂」罪嫌移送新北地檢署，林口分局員警不知是戒護考量還是其它原因，直接將劉嫌送往地下室，避開大批等待的媒體，目前犯嫌由檢方複訊中。

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(中時 )

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