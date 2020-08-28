槍擊館長犯嫌送新北地檢署 躲車內避開媒體 14:512020/08/28 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口分局將槍擊館長的劉姓犯嫌送新北地檢署時，不知是戒護考量還是其它原因，直接帶著犯嫌開至地下室，避開大批媒體。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 館長陳之漢今日凌晨2時許遭23歲劉姓犯嫌開槍，造成四肢多處受傷，劉嫌事後主動投案，林口分局偵訊後，於下午1時許將劉嫌依「殺人未遂」罪嫌移送新北地檢署，林口分局員警不知是戒護考量還是其它原因，直接將劉嫌送往地下室，避開大批等待的媒體，目前犯嫌由檢方複訊中。 新北警局長醫院探視館長家屬：會全力把案子查清楚 3槍槍擊館長後父母不願出面 鄰居對他印象：就是小屁孩 (中時 ) #犯嫌 #地檢署 #陳之漢 #媒體 #館長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 槍擊館長嫌犯請2名律師 陪偵每小時萬元起跳 12:132020/08/28 社會 當街槍擊館長23歲劉姓男子 擁3項不良前科及持毒品紀錄 09:362020/08/28 社會 館長遭槍擊警釐清犯案動機 前往嫌犯住家搜索 12:032020/08/28 社會 不滿性騷擾遭肉搜 男子當街槍擊館長 08:042020/08/28 社會 館長遭槍擊 侯友宜臉書遭憤怒館粉出征 狂洗上百則留言 08:522020/08/28 社會 轟館長也會挫 23歲劉嫌花3000元搭計程車埋伏3小時 下手前「喝酒壯膽」 10:242020/08/28 社會 館長今中3槍鮮血直流倒地 歷年糾紛爭議懶人包一次看 10:092020/08/28 社會 一定要等律師來！槍擊館長23歲劉男偵訊就是不開口 07:402020/08/28 社會 橋頭地檢署破全台最大市值4億「大麻栽植工廠」起獲1361大麻植株 13:082020/08/28 社會 館長遭埋伏槍擊 搭載槍手的計程車運將：我現在還很亂 10:402020/08/28 社會 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 見同學女友洗澡下面癢 台大生「上往下」看光還狂拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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