蔡英文總統今中午於台北賓館宴請所有美豬、美牛進口議題，蔡英文總統預計下午3點半舉行記者會對外說明，行政院也將於下午5點舉行記者會，由各部會首長進一步說明政策。據悉，總統府、行政院向綠委下封口令，要求總統府、行政院舉行記者會前，不要對外說明。

據了解，行政團隊強調在「健康不容交換」的前提下，開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。但有綠委疑似事前得知消息，事前先向黨團請假未出席總統午宴。

過去反美牛立場堅定的綠委劉建國，今未出席總統午宴，被解讀是不願替該政策背書，劉建國說，昨天才接到臨時通知，不清楚詳細情況，而且今天行程很滿，昨天已經提前請假。至於對於美豬、美牛進口議題，劉建國以正在跑攤為由，稱現在無法回答這個事情。

有立委私下透露，因美豬、美牛議題敏感，被要求在總統府及行政院舉行記者會說明前，不要對外發表言論，

行政院將於下午5點舉行記者會，由發言人丁怡銘主持，政務委員鄧振中、經濟部長王美花、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲都會出席。丁怡銘說，記者會將會把相關議題及技術面等一一說明。

(中時 )