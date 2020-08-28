經濟部舉行「2020年度辦理中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人」頒獎典禮，由金管會副主委許永欽頒獎，台新銀行連續第八年獲獎，並囊獲「信保金質獎─績優總行」、「信保金質獎─績優授信經理人」、「促進政策推動獎」、「批保卓越獎」等四獎項肯定，由該行法金事業總處執行長林淑真代表受獎。

林淑真表示，台新銀行能夠蟬聯獲獎，顯見法人金融業務在金融產品的提供，或經理人的專業服務等方面都有傑出的表現，深受主管機關及中小企業主的肯定。特別是今年該行推出「中小企業金甲好好貸」平台，讓企業主從申貸到核保的流程即時通、自動化，企業申辦貸款更具效率與資金取得即時性。

這次不謹獲經濟部頒發「促進政策推動獎總行獎與分行獎」及「送保資料介接感謝狀」，也榮獲2020數位時代頒發「最佳管理創新獎」肯定，落實推動中小企業數位化金融服務，協助全台在地中小企業紮根發展不遺餘力。

林淑真強調，未來台新銀行將持續擴大與中小企業信保基金合作，扮演支持政府政策的推手，秉持創新的DNA，持續透過金融與科技的結合讓中小企業金融服務再升級，成為中小企業事業發展的智慧好夥伴，與全台中小企業合作共創未來榮景。

(工商 )