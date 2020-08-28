時代力量今(28)日上午公布第二屆決策委員改選名單，時代力量立委王婉諭獲得最高票1071票，前時代力量副秘書長高鈺婷也順利當選。時力前黨主席邱顯智曾公開支持高鈺婷接任黨主席，高也表達有意願，但高鈺婷今日在臉書表示，期盼由現任立委扛起這份重責。在時代力量前主席徐永明涉SOGO收賄案退黨後，時代力量決策委員總辭改選，今(28)日上午時代力量公布決策委員名單，時代力量3名不分區立委分別以第1、3、4名當選，高鈺婷則名列第2。時代力量將於明(29)日召開決策委員會，由當選的15位決策委員互相推選新任黨主席，目前以曾經代表時代力量在新竹市參選立委的高鈺婷最被看好。

但高鈺婷在臉書強調，這一次的決策委員為任務型，任期只到明年二月底，在這個節骨眼，她認為黨主席人選除了要深獲黨員肯定、有足夠處理緊急事務的能力之外，最重要的具有公職的角色，讓黨中央和第一線政治工作能夠高度協同工作。

高鈺婷表示，基於務實改革的理由，她期盼由王婉諭委員、邱顯智委員、陳椒華委員三人，可以有一位擔任黨主席，扛起這份重責大任、帶領大家繼續往前行，跟大家一起完成改造時力的使命。

但稍早王婉諭已率先表態，認真監督每筆預算，推動每一項政策，是當前首要任務，將不會參選黨主席。

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(中時新聞網)