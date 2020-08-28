有鑑於美國對華為禁令9月15日大限倒數，聯發科(2454)證實，目前已經依照規定向美方申請中，就聯發科第三季表現來說，受到華為禁令的影響有限，但第四季，法人認為，須留意聯發科爭取其他客戶新專案的狀況，並靜待美國政府批准出貨，故第四季仍需觀察相關變數，長線來看，法人持續看好，聯發科在大陸智慧型手機市場將可取得40%以上的佔有率。

今日聯發科最新重申將遵循全球貿易相關法令規定的立場，並表示，目前已經依照規定向美方申請中，聯發科今股價午盤後拉高，收漲2.87%，報在574元。

聯發科作為華為主要的智慧型手機SoC(系統單晶片)供應商，現階段聯發科重申其第三季營收財測825~879億元，季增加22%~30%，然而，分析師表示，考量美國最新禁令，預期聯發科第四季的5G出貨量將受到影響，假設未來不再出貨給華為的情況下，縱使第三季動能續強，第四季營收恐仍有修正壓力，但隨著OPPO、小米、Vivo和三星在5G的客戶需求升溫，聯發科可望在2021年第一季重拾5G動能，後續宜關注聯發科爭取其他客戶新專案的狀況，並靜待美國政府批准出貨，以維持和華為的業務往來。

蘋果、華為是目前大陸高階智慧型手機市場的領導品牌，分析師表示，假設2021年華為在手機市場缺席，則預估蘋果在大陸的市估率將回升至15%，今年第二季5G智慧型手機在大陸的滲透率已突破60%，隨著更多平價5G機種上市，進入下半年、乃至明年滲透率將加速攀升，長線看好聯發科在大陸智慧型手機市場將可取得40%以上的佔有率。

(時報資訊)