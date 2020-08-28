下周國際新聞事件
08/31 周一 南韓7月工業生產指數
日本7月工業生產指數
日本7月零售銷售額
達拉斯聯準銀行8月製造業指數
09/01 周二 南韓Q2 GDP成長率終值
日本7月就業報告
南韓8月進出口、貿易收支
Jibun Bank日本8月製造業PMI終值
Markit南韓8月製造業PMI
澳洲央行利率決議
Markit德國8月製造業PMI終值
Markit歐元區8月製造業PMI終值
Markit美國8月製造業PMI終值
ISM美國8月製造業PMI
09/02 周三 API原油庫存報告
南韓8月通膨率
美國8月汽車總銷售報告
澳洲Q2 GDP成長率
ADP美國8月就業報告
ISM紐約指數(8月)
美國7月工廠訂單
EIA原油庫存報告
09/03 周四 聯準會褐皮書
Jibun Bank日本8月服務業/綜合PMI終值
澳洲7月進出口、貿易收支
Markit德國8月服務業/綜合PMI終值
Markit歐元區8月服務業/綜合PMI終值
美國7月進出口、貿易收支
美國請領失業救濟人數報告
Markit美國8月服務業/綜合PMI終值
ISM美國8月非製造業PMI
09/04 周五 德國7月工廠訂單
美國8月非農就業報告
美國8月失業率
(時報資訊)
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