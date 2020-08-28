下周國際新聞事件

08/31　周一 南韓7月工業生產指數

日本7月工業生產指數

日本7月零售銷售額

達拉斯聯準銀行8月製造業指數

09/01　周二 南韓Q2 GDP成長率終值

日本7月就業報告

南韓8月進出口、貿易收支

Jibun Bank日本8月製造業PMI終值

Markit南韓8月製造業PMI

澳洲央行利率決議

Markit德國8月製造業PMI終值

Markit歐元區8月製造業PMI終值

Markit美國8月製造業PMI終值

ISM美國8月製造業PMI

09/02　周三 API原油庫存報告

南韓8月通膨率

美國8月汽車總銷售報告

澳洲Q2 GDP成長率

ADP美國8月就業報告

ISM紐約指數(8月)

美國7月工廠訂單

EIA原油庫存報告

09/03　周四 聯準會褐皮書

Jibun Bank日本8月服務業/綜合PMI終值

澳洲7月進出口、貿易收支

Markit德國8月服務業/綜合PMI終值

Markit歐元區8月服務業/綜合PMI終值

美國7月進出口、貿易收支

美國請領失業救濟人數報告

Markit美國8月服務業/綜合PMI終值

ISM美國8月非製造業PMI

09/04　周五 德國7月工廠訂單

美國8月非農就業報告

美國8月失業率

(時報資訊)

#PMI #美國 #終值 #Markit #製造業