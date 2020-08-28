在拉美制中的戰略下，府院近日已拍板開放含有瘦肉精的美國豬、牛輸台，為避免爭議爆開難以收拾，今天中午蔡英文總統偕同行政院長蘇貞昌，召集黨籍立委在台北賓館會面，當場宣布這項重大政策。與會綠委指出，會中行政部門提出說帖，盼立委共同為政策辯護。

因健康疑慮，含有瘦肉精的美國豬肉卡關迄今。如今，隨著台美關係漸入佳境，而美國總統川普為求離任猛打反中牌，也符合蔡政府的戰略邏輯，因此，在美方的要求下，進口美豬議題重新回到檯面，近日拍板輸台。

面對業者及民眾可能的反彈，蔡英文今中午偕同蘇貞昌，以餐敘之名召集民進黨立委，針對美豬輸台政策進行說明。

與會綠委指出，會中行政部門提出開放美豬、美牛的說帖，主要內容為強調開放之後將有助於台灣的經貿發展，並促進台美關係；同時，輸入進口來台灣的美國肉品，也都是經過嚴謹的風險評估，在保證食安無虞、養豬戶生計也不會受到衝擊的前提下，才做這項決策，要立委幫忙向民眾說明，要大家別擔心。

有綠委指出，會中行政部門一再強調，國人對豬肉的需求是購買溫體豬，與進口來台的美國冷凍豬大不相同，因此，開放美豬來台不會對我國相關產業造成衝擊。

(中時 )