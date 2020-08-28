由新銳導演簡學彬執導，陳妤、曹佑寧、林映唯、李杏、林鶴軒等人合演的校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，在暑假檔期開出亮眼成績，全台累計近4千萬票房，片中演出黑道大姊的李杏透露，因電影上映自己的IG和臉書都瞬間增粉不少，27日晚上更有粉絲為她包場，拉起「李杏太正了」的布條，讓她覺得好笑又很感動。

李杏在電影裡飾演火爆的黑道大姊大，角色有種反差萌。（華映提供）

簡學彬、陳妤和林鶴軒27日也在大雨中跑影廳，看見影院中觀眾滿滿，都覺得非常開心與感動，本周六日，簡學彬和原著作家肆一也將兵分兩路，帶著陳妤、林映唯等人衝出台北，繼續前往桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄全台謝票。

馬來西亞組合FS演唱〈可不可以，你也剛好喜歡我〉全新版本。（華映提供）

隨著《可不可以，你也剛好喜歡我》賣出好成績，創作天后G.E.M.鄧紫棋演唱的主題曲〈很久以後〉MV點閱又再衝一波新高，點閱數字已經突破2千萬，除了鄧紫棋的主題曲，片方28日再公布第2支宣傳MV，就是早在2014年紅遍校園的電影同名歌曲〈可不可以，你也剛好喜歡我〉全新版本，同樣是肆一填詞，由馬來西亞組合FS演唱，在youtube創下破1400萬的點閱佳績，也成為校園中學生熱愛傳唱的爆紅神曲。

(中時 )