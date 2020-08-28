私立康家社會福利慈善基金會28日舉行愛心食物銀行聯盟店揭牌儀式，正式成為台中市第16家愛心食物銀行聯盟店，提供經濟弱勢家庭食品物資，每月將有90餘戶弱勢民眾受益。社會局副局長陳仲良親臨揭牌儀式，頒送康家基金會感謝獎狀，同時代表弱勢家戶致謝。

社會局表示，康家基金會長期協助政府，致力於社會福利專業服務，現加入食物銀行聯盟店，可就近協助大甲、外埔等區的受助家戶。除了定期募集食物包，提供物資給社區弱勢家庭，另透過志工家庭訪視，更能了解受助戶實際家庭狀況，幫助經濟弱勢邊緣戶渡過難關。

台中市社會局副局長陳仲良（左）參觀康家愛心食物銀行。（台中市社會局提供／王文吉台中傳真）

社會局積極推廣社區型食物銀行，2015年開始與民間合作，已有16家食物銀行聯盟店成立。。康家基金會2017年從外埔區開始提供食物銀行服務，接著延伸至大甲區，2019年在發放站增加二手輔具回收和輔具簡易保養，民眾捐贈二手商品、衣物，擴大實物給付服務。

康家基金會另辦理支持性就業服務、身障日照、社區照顧關懷據點、食物銀行、小作所，以及身障、老人、專業培訓、個案專管服務、長照領域相關教育訓練等，落實社會關懷工作，實踐「以愛出發，服務社區」宗旨。

(中時 )