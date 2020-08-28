廳內座無虛席，觀眾也都穿起雨衣響應。（牽猴子提供）

由林柏宏、謝欣穎演出兩位強迫症戀人的電影《怪胎》，票房逼近4000萬，27日特別舉行「同路人雨衣回饋場＋拍照見面會」，此售票場甫上線即秒殺，現場充斥各式雨衣、座無虛席相當壯觀，甚至有粉絲從買票就穿著雨衣，讓導演廖明毅笑稱：「你們真是勇敢。」

片中謝欣穎身上的黃色寬版雨衣是劇組獨一無二的訂製款，若票房突破5千萬就要把雨衣送給粉絲，引來林柏宏在一旁爭寵：「那4千萬要先送我的嗎？」卻被打槍非又訂做款，讓他還笑說：「可是這件我穿過ㄟ！」

現場有粉絲問到謝欣穎在片中吃麵吃到的頭髮是真髮還是特效，她爽快的回答：「原本劇組有準備假髮給我吃，但不知道假髮乾不乾淨？我就跟美術組1位同仁說：『如果是吃妳的頭髮，我可以！』」更有眼尖粉絲指出《怪胎》的網路宣傳中有出現電影正片沒有的畫面，廖明毅笑說：「剪掉的場景可不只這1、2個，我還有更厲害的洗澡戲沒放進去呢！」

本場粉絲創意十足，除穿上電影角色招牌雨衣、長襪與背包之外，居然有人自備「牙刷」，以呼應林柏宏、謝欣穎在片中同步刷牙的橋段，廖明毅也在晚間於臉書發文達謝粉絲，感性表示自己每天都會把社群上所有《怪胎》相關的文章、留言、粉絲創作全都看一片，感謝所有的「電影同路人」。

(中時 )