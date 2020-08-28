國民黨主席江啟臣（左四）28日前往新竹縣，為參與補選的縣議員候選人徐瑜新（左五）助陣。（莊旻靜攝）

國民黨主席江啟臣（右）28日前往新竹縣，參與補選的縣議員候選人徐瑜新助陣。（莊旻靜攝）

國民黨主席江啟臣28日前往新竹縣關西鎮，為參與縣議員補選的黨籍候選人徐瑜新輔選，媒體問及黨產釋憲，江啟臣回應，依照目前大法官的組成，「我們不敢樂觀」，他也說扁政府時代已經針對不法黨產處理過，他認為民進黨、蔡政府不應把黨產，當作選舉的提款機。

江啟臣說，「我們強調，是護法護憲，爭的是是非、爭的是千秋」，他也說，黨產是歷史問題，在陳水扁當總統的時代，已經針對不法黨產處理了，「現在是哪裡不法？」、「政府尤其是民進黨、蔡政府，不應該繼續把黨產當成選舉的提款機」。

江啟臣也說，他希望能盡快處理黨產問題，法院其實已經判說國民黨可以拿合法的黨產，處理積欠黨工的退休金及薪水，而這筆費用達25億之多，江啟臣也說，先不論目前每天處理黨務運作的錢，要先趕快處理欠勞工的錢。

「勞工不是蔡總統新裡面最軟的那一塊嗎？」江啟臣質疑，為什麼法院說可以、黨產會要阻擋？連勞工權利都沒辦法顧的話，「這不是政治鬥爭是什麼？」

(中時 )