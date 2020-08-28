永康國際商圈協進會今天上午舉辦記者會，盼中央延長無擔保紓困貸款專案償還期限。（譚宇哲攝）

今年受到疫情影響、國際觀光客無法入台，永康商圈業績大減7成，部分店家已貼出頂讓告示。（譚宇哲攝）

全球新冠肺炎疫情持續，邊境解封遙遙無期，北市永康商圈7、8月業績再下滑2成，伴手禮店日營收只剩下1000元，永康國際商圈協進會理事長李慶隆表示，報復性消費人潮流往離島、中南部觀光區，中央振興三倍券進不到永康商圈，盼中央延長無擔保紓困貸款專案償還期限，減輕業者負擔。

今年受到疫情影響、國際觀光客無法入台，永康商圈業績大減7成，雖然業績一度回溫，但近期北市府取締住宅區違規使用店面，讓永康商圈知名老店「高記」、「銀翼」因無法在期限內改善，接連宣布停業，商圈憂心恐引發一波熄燈潮。

永康國際商圈協進會今天上午舉辦記者會，理事長李慶隆表示，振興三倍券效益不彰，大部分三倍券流往離島、中南部觀光區，進不到永康商圈，而經濟部提供的無擔保紓困貸款專案，貸款200萬者分3年償還，每月利息1％共1667元，但到明年3月截止後，就要連本帶利償還，每月要還款8萬5000元，讓老闆壓力真的很大。

李慶隆說，如今疫情拉長，外國觀光客不知何時能進來，希望政府再提供1年還款寬限期，期間可只需繳利息，另本金償還也增加1年寬限期，3年分攤可從每月還款8萬5000元，降到5萬5000元。

李慶隆強調，商圈日前推出「永康商圈easy go」消費券，憑三倍券消費滿百元享85折優惠，為了提振業績，即日起開放現金消費滿百元同享85折優惠，活動至10月31日止，憑券還可以參加11月7日在永康公園舉辦的抽獎活動，總獎金高達100萬元。

(中時 )