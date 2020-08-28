誠品敦南店在1999年起正式開始24小時營運，為台灣打造了一座長達18萬小時沒有打烊過的書店，今年5月31日誠品敦南店結束營運，由誠品信義店接續了24小時不夜城規劃，更將在9月4日起，於7樓空中花園舉行「電影星空趴」，搶先辦戶外特映，放映9月30日才將正式上檔的國片《刻在你心底的名字》。

兩位電影男主角陳昊森與曾敬驊都非常期待能近距離地與觀眾面對面，兩人均表示只害怕9月份颱風季會有颱風來，但他們無畏颱風，只要主辦方活動照常舉行，哪怕濕身參與活動，他倆也心甘情願。活動是安排觀眾躺在沙灘椅上觀看電影，兩人還打趣說，希望邀請自己的摯友們參加，想像大家一起去海邊沙灘玩，也是疫情後新玩法。

為了讓電影質感也在影廳外呈現，主辦單位邀請了剛拿到台北電影節楊士琪電影卓越貢獻獎的戶外電影放映大師江泰暾，打造選用4K最新投影機、12呎超大寬螢幕，提供最棒的戶外放映享受。電影監製瞿友寧導演表示：「希望在這紛擾的社會，下班下課後，可以在秋涼徐徐的微風夜晚，躺上沙灘椅、帶起專屬耳機，享受一場來自關於初戀的電影。」

現場還備有啤酒、小點，讓參加者用最舒服的方式，無人打擾，投入自己最深的觀影感動之中，映後還有本片演員現身，參加備有驚喜好禮的QA活動，而台北電影節新人獎入圍的主角之一陳昊森還希望把苦練已久的電影主題曲，有機會可以在這樣的Party上現場演唱，讓大家彷彿拍片現場重現，特別令人期待。

(中時 )