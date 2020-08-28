搶攻開學商機，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網《3C開學季》9月1日開跑，上萬件3C商品下殺61折起，預估銷售將年增40%，進而推升9月營收。
新學期即將來臨，開學用品及3C商品需求增溫，momo購物瞄準即將重返校園的學生，於9月1日起至9月30日打造《3C開學季》，網羅SAMSUNG三星、ASUS華碩、HP惠普、SONY索尼、realme等品牌大廠，推出智慧型手機、筆電、儲存硬碟、相機等上萬件熱門3C指定商品下殺最低61折起，預估推升今年3C開學季銷售年增40%。
除開學商機，中秋節即將到來，月餅商機持續增溫，momo月餅預購也將自9月1日開跑，除了眾多月餅禮盒享早鳥優惠價，還有消費滿額回饋10%momo幣、登記抽行動冰箱等多重好康活動，預估推升今年中秋檔期月餅銷售年增80%。
受惠於宅經濟發威，富邦媒7月合併營收約51.4億元，年增26.7%，再創歷年同期新高，累計1至7月合併營收約361億元，較去年同期成長30.7%，亦是歷年同期新高，在開學及中秋節消費需求助攻下，將有助於9月營收表現。
(時報資訊)
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