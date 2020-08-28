德國9月份的消費者信心顯著惡化，令人擔憂這個歐洲最大經濟體的家庭支出，是否強大到足以驅動經濟從新冠肺炎疫情衝擊中復甦。

德國市場研究機構GfK周五公布，消費者信心指數由8月下修後的負0.2，跌至9月的負1.8，不如經濟學家預估的升高至1.2。在8月數據下修為負值之前，德國的消費者信心在6、7、8月連續3個月升高。

GfK表示，近來新冠肺炎疫情再度升高，以及政府可能為了防疫實施新一輪封鎖措施，這兩項因素都將引發不確定性，並使消費者信心受挫。7月1日生效的調降加值稅（VAT）措施，料將為消費意願帶來支撐，但目前尚未觸發任何較強勁的動能。

德國政府推出的經濟振興方案包括，從7月1日起至12月31日止，一般商品的加值稅從19%調降至16%，食品及其他商品加值稅從7%調降至5%。這項減稅措施估將讓聯邦政府的稅收減少多達200億歐元（236億美元）。

(時報資訊)