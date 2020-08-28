戶外休閒傢俱製造大廠基勝-KY（8427）28日董事會決議通過子公司基勝工業上海廠，自九月一日起停產；基勝-KY指出，中美貿易戰與疫情衝擊，考量到上海廠的生產環境日趨嚴峻，而在越南新廠佈局完成後，今後兩廠產能全部移軍集中越南，預計在上海廠產能歸零下，以上半年上海廠產能占47%，勢必衝擊總體營收，基勝-KY準備擴大越南廠規模，以彌補上海廠所帶來的營業影響。

基勝-KY指出，在中美貿易戰與全球疫情嚴重衝擊下，上海廠接單受到不小的影響，考量上海廠的生產環境日趨嚴峻，而隨著越南新廠的佈局完成，公司經評估後計畫將兩廠產能進行重新規劃。同時為配合上海廠當地政府產業升級政策的進行，決定調整集團經營策略，決議上海廠自2020年9月1日起全面停產，並配合當地政府相關勞工法令，分階段逐步縮減人力。

至於未來營運影響，基勝-KY指出，在上海廠產能減少下，將影響2020年度整體營運表現，就2020年上半年上海廠營收為新台幣10.93億元，佔公司整體營收約46.90%，停產後此部分營收將歸零，目前基勝-KY已著手進行越南廠產能的重新規劃，以降低上海廠停產所帶來的衝擊。

(工商 )