南韓知名女星潤娥，以甜美的外表與清新的氣質吸引大眾的喜愛，近幾年演藝事業快速發展，陸續接下多部電視劇、電影，主持及代言也紛紛找上她。近日，她除了有可能再接下新電影受到網友討論外，為寶兒拍攝20週年祝賀影片中，首度公開「胸口的刺青」也引發熱議。

潤娥由女團少女時代出道後，清純形象深植人心，即使出道多年依然是不少男性心目中的女友理想型。2017年少女時代其他成員因合約到期離開後，潤娥便將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續接演《總理與我》、《THE K2》、《王在相愛》等電視劇，並在去年以電影《極限逃生》創下超高票房成為一線女演員。

近日，潤娥經紀公司表示曾在2017年演出電影《機密同盟》的她，有可能接下《機密同盟2》，與前輩玄彬、劉海鎮等人再度攜手合作，令粉絲們相當期待。

在 Instagram 查看這則貼文 @yoona__lim 分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 下午 11:44 張貼

另外，潤娥為了慶祝前輩寶兒出道20週年，特別拍攝短片送上祝福，影片中她穿著絲質細肩帶深V洋裝秀出性感鎖骨，身上還出現從來沒出現過的「刺青」，立即吸引網友目光，紛紛留言「這應該是貼紙吧」、「不要啊！還是喜歡沒刺青的她」、「好不習慣喔」。

在 Instagram 查看這則貼文 Ayuuna Yoongie（@ayuuna94）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 1:49 張貼

(中時新聞網)