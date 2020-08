科技部全球事務與科學發展中心 (MOST Center for Global Affairs and Science Engagement, GASE) 所舉辦「2020科技部全球青年暑期營(2020 TAIWAN Virtual Global Talent Internship Program)」於8月25日圓滿落幕。克服疫情的限制,GASE帶領國際學員完成7周的線上研習,成為今年暑假國內難得成功舉辦的國際青年營隊。

科技部全球青年暑期營旨在遴選各國有志於科學研究的青年,來台進入頂尖實驗室研習,今年受新冠肺炎疫情影響,活動全程包括:文化參訪、華語研習、實驗室研習皆採視訊進行。

美國學員參與亞太安能線上實習。(GASE提供/李侑珊台北傳真)

本屆暑期營共有6國20位優異青年成功結訓,其中來自美國的Emily Chen於風場開發商德國安能集團子公司安能亞太實習,參與研究彰化縣離岸地區的海鼎風電計畫(FORMOSA lll)。Emily Chen覺得收穫良多,希望未來能到台灣,實際看看她所協助的專案計畫。

台師大包傑奇教授研究團隊與暑期營學員進行線上研習。(GASE提供/李侑珊台北傳真)

越南學生HO DUC HIEU則加入台灣師範大學電機工程學系教授包傑奇的研究團隊,一起參加 2020世界盃智慧機器人運動大賽(2020 FIRA RoboWorld Cup) ,他希望日後可以到台灣研究先進的機器人技術。

科技部科教發展及國際合作司長褚志鵬指出,全球青年暑期營是一項全球人才實習計畫,期望學員在完成7週學術培訓和動手實踐的研習後,能了解台灣卓越的研發能量及創新能力,並在未來成為科學領袖的路上,不忘台灣曾經的培育,日後非常歡迎加入台灣全球人才社群的行列。

科技部全球事務與科學發展中心主任袁孝維首先恭喜學員完成此項研習,暑期營導師、學員克服網路延遲、時差等問題,指導學習的精神實在難能可貴,從學員們繳交的報告中,更可見到對於科學研究的熱情。

延續今年暑期營的主題精神:「人工智慧」、「環境綠能永續」,2021科技部全球青年暑期營的主題,將擬訂「綠能科技」、「智慧醫療」。袁孝維表示,暑期營不僅是科研交流園地,也是體驗台灣城市文化的好管道,歡迎國際學員們多加推廣,疫情穩定後於台灣相見。

