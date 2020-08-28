館長陳之漢今（28）日凌晨2時許，於新北市林口區成吉思汗健身館外，遭劉姓嫌犯連開3槍後，送醫後往林口長庚醫院開刀取彈，院方也在稍早說明手術過程相當成功，且生命跡象穩定，手術共長達6至7個小時，若傷口無感染狀況，這幾天就會進入穩定狀態，情況許可，一周內就可出院。

負責開刀的外傷骨科主治周應照說，陳之漢到院時，研判多處外傷、骨折，手術過程生命徵象穩定，不過傷口比較多，經過6、7個小時手術後，過程順利，不過基於病患隱私、家屬考量，無法就傷勢、治療細節詳細說明。

而館長個性向來敢說敢言，動輒就是三字經髒話，也為自己帶來許多糾紛，過去曾在直播中指出「不會接受統一，但不代表能做朋友，只是不希望中國大陸打壓台灣的政治，人民有飯吃才是最重要的」。一番言論引發對岸網友不滿，網路下留言滿滿的簡體字，使得館長怒回嗆。

陸網友對於館長中槍，紛紛以笑話來看。（圖／翻攝自鳳凰網）

館長遭槍擊後的消息傳出，陸網友紛紛表示「啊喲，疼，中了兩槍」、「看到這個新聞還挺高興的」、「做戲啊，裝逼」、「沒死？沒死就是演的，演技太差中槍後還能開直播交代後事也是挺神奇的」、「死了你就紅了」、「這是用生命演戲啊」。由於館長在當時的直播中提到「自己若不幸走了，精神請替他傳下去」，陸網友也用笑話回應「你TMD的有什麼精神，是精神病吧」，顯然對館長發生意外，相當不以為意。

(中時新聞網)