瘦肉精豬肉將進口 豬農堅決反對：憂心衝擊豬價 15:312020/08/28 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天傳出台灣為了與美國簽訂貿易協定，將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天傳出台灣為了與美國簽訂貿易協定，將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，對此，中華民國養豬協會副理事長康富戶表示，一直到今天才聽到消息，含瘦肉精的豬肉成本很低，尤其近來豬價已經下跌，憂心進來後會衝擊國內豬價。 「堅決反對，100％反對」，康富戶強調，要看看政府提供什麼配套措施，也會到中央請願，呼籲政府重視養豬戶的心聲。 (中時 ) #豬價 #瘦肉精 #政府 #今天 #反對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瘦肉精美豬進口？ 產業人士批：先斬後奏 14:342020/08/28 生活 美台關係如膠似漆？他只問川普5件事：不敢做就滾邊 11:202020/08/28 政治 臉書憂心 iOS14將嚴重打擊廣告營收 04:102020/08/28 全球財經 是否開放「含瘦肉精」美豬、牛進口 蔡英文親上火線說明 13:522020/08/28 政治 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 11:232020/08/28 財經 《半導體》華為風暴恐傷Q4 外資砍聯詠目標價 11:082020/08/28 財經 旺House》 引領全台建築潮流 「新潤心城」打造無障礙友善住宅 創超高詢問熱度 13:302020/08/28 財經 館長遭開三槍中彈送醫 網紅蔡阿嘎、蛇精男昔街頭被黑粉痛毆 11:072020/08/28 娛樂 1分鐘讀財經》川普又出重手 恐禁止半導體設備出口大陸 08:122020/08/28 財經 《商情》少量買盤提振 本周CPL現貨價呈漲 11:422020/08/28 財經 生活熱門新聞 梅莎生成 強度恐達中颱！不排除發警報 - 生活 美豬美牛擬開放 專家嗆：以前不行 為何現在可以 - 生活 「梅莎」颱風最快明天在家門口生成 路徑曝光 - 生活 彰化篩檢開牌莊人祥結尾驚吐19字 網傻眼：根本羞辱葉彥伯 - 生活 市長換人高雄淹慘卻沒人罵 當地人揭真相：真的不意外 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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