今天傳出台灣為了與美國簽訂貿易協定，將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，對此，中華民國養豬協會副理事長康富戶表示，一直到今天才聽到消息，含瘦肉精的豬肉成本很低，尤其近來豬價已經下跌，憂心進來後會衝擊國內豬價。

「堅決反對，100％反對」，康富戶強調，要看看政府提供什麼配套措施，也會到中央請願，呼籲政府重視養豬戶的心聲。

(中時 )