王浩宇臉書。

美國政府一直盼我國開放美豬、美牛，蔡政府也曾回應將審慎研議。最新消息則傳出，蔡英文總統今天下午可望就開放美豬、美年議題有重大宣布。這個消息引發我國國內豬農恐慌，認為恐怕引響台灣豬的銷量，但對此，桃園市議員王浩宇提出解釋，認為開放美豬進口世「利大於弊」，請台灣豬農不要擔心。

王浩宇在臉書上表示，開放美豬，將會大大影響台美FTA的簽署進程，而國內民眾相當擔心其對台灣養豬業的影響，王浩宇宣稱完全不用擔心，「基本上不會受到影響！」因為美豬根本不符合台灣民眾的口味，「根本不好吃」，有一種台灣人不會習慣的腥味，王浩宇認為未來頂多做成香腸、肉鬆等加工品，只要清楚標示產地，讓消費者去做選擇即可。

王浩宇更指出，因為台灣從口蹄疫區除名，台灣豬正準備更高價拚外銷，時空背景已經不一樣，未來高品質的豬肉都會出口到國外；至於美國牛肉的部分，台灣目前消費的狀況已經非常普遍，相較於澳洲牛肉也真的非常好吃，除了本身就不吃牛肉的人，到底有誰不吃？所以開放美牛、美豬本身就是個「Z>B(利大於弊)」的選擇，政府本來就該做！

王浩宇的說法讓網友傻眼了，直呼「這樣瞎掰也可以？你又知道口味不合了？」「不分區議員又發威了，這次管到外交」、「你說不會影響就不會影響？到時候跳樓的又不是你」、「出一張嘴最簡單」、「好好管你自己被罷免的狀況好嗎？別再亂說話了。」

(中時新聞網)