3男1女登山團，20日申請從台東嘉明湖國家步道入山，預計7天行程從花蓮南安登山口完成路途，不過徒步至八通關古道約26公里處時，66歲男性登山客摔落百米深谷，頭部重創，空勤總隊今執行吊掛任務，上午飛抵德興棒球場順送醫救治。

雖然是不幸中大幸，不過，八通關古道7月至今已累計5起登山意外，都由花蓮縣消防局及空勤總隊及時救援，雖未造成死亡，但意外頻傳，登山客不可不慎。

花蓮縣消防局第三大隊指出，這團登山隊共3男1女，由37歲陳姓領隊帶路，有申請入園許可，20日從台東嘉明湖國家步道入山，26日最後一天行程出發不久，李姓隊員（台中人、66歲）不慎摔落墜落八通關古道約26公里處。

66歲男性登山客行經石洞營地附近，不慎摔落百米深谷。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

消防局當天先派遣第1梯次救難人員徒步上山，昨天中午接觸到患者後，協力將患者搬運上步道，第2梯次救難人員昨天出發後，今天清晨趕到事故現場會合，協助尋找合適吊掛地點，12名救援人力包括警義消、林務局及玉山國家公園管理處等。

救難人員徒步上山，昨天中午接觸到患者後，協力將患者搬運上步道。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

由於山路陡峭，空勤花蓮駐地勤務第1大隊第3隊出動NA-701黑鷹直升機從花蓮機場起飛，上午8時49分接觸傷者進行吊掛，送慈濟醫院救治。

空勤花蓮駐地勤務第1大隊第3隊出動NA-701黑鷹直升機從花蓮機場起飛，上午8時49分接觸傷者進行吊掛。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

八通關古道暑期山難意外多，7月至今累計第5起；7月4日57歲女山友墜谷受傷、20日77歲男山友高山症發作、25日60歲女山友墜谷頭部撕裂傷，8月13日40多歲李姓山友在多美麗駐在所附近，摔落百米邊坡，都由花蓮縣消防局及空勤總隊及時救援，沒有造成嚴重傷亡。

(中時 )