金管會為因應台灣人口高齡化發展趨勢，2016年起每年對銀行展開相關政策推動評鑑及獎勵，今年第四屆信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑頒獎典禮，由行政院院長蘇貞昌頒獎，台新銀行總經理尚瑞強代表出席領獎，他表示，該行在此次評鑑中居民營銀行之首，積極響應政府政策獲政府肯定，也彰顯該行的專業與體貼服務值得民眾信賴。

台灣近年面對人口結構急速地轉變，於2018年邁入高齡社會，國發會推估將於2026年將邁入超高齡社會，台新銀行積極著手推動安養信託及長照商品等退休後的財務及醫療照護規劃，期能有效解決人口老化所造成的相關待解議題。尚瑞強指出，該行將多數客戶主流規劃，設計標準化契約，提供開放式的選項供客戶選擇，使簽約流程大幅簡化，也可依高端客戶特殊需求，將子女教育創業、退休安養及財富傳承等多元信託目的，量身規劃於客製化契約，一次滿足財富管理、資產傳承及老年長期照護等多樣目的。

尚瑞強說，該行秉持「專業領航、認真守護」的品牌經營理念，重視理財專員的專業，依據客戶及其家庭的背景狀況、財務需求及理財目的，為其量身訂做理財諮詢服務，提供最適當的信託安排。為高齡長輩及身心障礙人士提供精選多元的金融產品，滿足不同客戶的多元需求，設身處地為客戶著想，竭心盡力地守護客戶資產。

台新銀行強調，該行洞悉安養信託的發展趨勢，致力信託系統的開發與升級，應用相關技術整合全通路，讓客戶能同時享受具「溫度」及「速度」的優質服務。未來將持續用愛與專業守護客戶資產，並積極推動相關信託業務，努力實踐企業社會責任。

(工商 )