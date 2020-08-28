生小孩有多痛？就像被卡車輾過一樣！每個準媽媽懷孕最害怕的就是面對分娩那一刻的「慘痛」，不過新光醫院婦產科醫師蕭國明表示，生小孩不一定要這麼痛，事實上產婦可以從入院待產開「0指」開始，直到生完傷口復原之前，都可無痛生產，並延續到生完一週直到傷口復原。國外期刊也指出，無痛分娩嬰兒出生情況較好。

「產痛」，是疼痛裡很劇烈的痛，而且是漸進地、越來越密集的痛，有產婦形容就像是被卡車輾過，還有寶寶通過陰道的擴張撕裂痛，一直要到胎盤娩出、會陰部傷口縫合，產後還要忍受子宮收縮復原的產後痛、餵母奶時的痛(身體會分泌催產素促進子宮收縮)。

蕭國明表示，現行已有無痛分娩的「硬脊膜外麻醉」，是減輕生產的疼痛最有效的方式，不過過去都以為要子宮頸口開了4公分以後再打，事實上開0指就可以打，無須等待子宮頸擴開2-3指，可快速減輕產痛，需催生的產婦也可以安裝完無痛分娩才開始催生，所以產婦催生並不會痛。產後也可注射產後止痛以減輕傷口的撕裂疼痛，止痛效果可達一週。

蕭國明指出，新英格蘭醫學期刊2005年的一項研究針對750位初產婦，在子宮頸口開4公分之前就給予止痛針或無痛分娩做比較，結果發現無痛分娩能夠有效的減輕疼痛，嬰兒出生的情況也比較好，且整個產程反而在無痛分娩的那一組比較短，至於需要剖腹生產的比率則兩組差不多。

無痛分娩會不會造成產後腰酸？蕭國明表示「完全是傳說」，施打時確實會因為麻醉下半身與腿會無力，導致第二產程較慢，而會提高使用真空吸引的機率約2成，但會慢慢恢復正常，此外，若血小板過低低凝血功能差者以及骨盆變形或是嚴重脊椎側彎者就不適合做。

新光醫院侯勝茂院長說，民國81年到108年國內新生兒數674萬5771人，新光醫院接生新生兒數8萬人，約佔全國1.19％。103年的8月慶祝新光醫院七萬例寶寶誕生，時隔6年新光醫院八萬例寶寶於109年8月24日誕生，恰好照顧產婦的何姓護理師也是新光寶寶，今年形成新光寶寶護理師迎接最幼齒新光寶寶的美事。

新光醫院今年28週年喜迎8萬新希望，特別贈送第八萬例寶寶金飾一組、璽悅產後護理之家板橋館入住7天禮及新光傑仕堡健身公司的嬰幼兒水中律動課程10堂，第79999例及第80001例寶寶贈送台銀馬年紀念幣一套及新光傑仕堡健身公司的嬰幼兒水中律動課程1堂。

(中時 )