美國聯準會主席鮑爾放鴿，激勵美東時間周四工業道瓊指數及標普500指數收高，那斯達克指數則因大型動能股回落而收跌。觀察今日台股，台積電ADR下跌1.41%，台積電(2330)開跌逾1%，加上美國考慮對半導體生產設備及技術設下新出口限制，半導體中槍倒地，拖累台股開低走低，開跌38.01點、回測5日線，報12759.3點，整日兩度跳水、跌逾百點，雖然最終靠著低接買盤挽回跌幅，終場下跌68.46點或0.53%，收12728.85點，5日線、10日線及月線未能守住，成交量縮至2045.57億元。

本周台股上漲121.01點或0.96%，周線再次翻紅。今日外資(不含外資自營商)賣超62.4613億元，投信賣超2.6505億元，自營商買超4.0481億元，三大法人賣超61.06億元。

今日資金轉向非電族群，其中，造紙股將迎需求旺季，資金攬牢牢，帶動類股指數走高，一度大漲6.28%至268.21點，創2018年2月底以來2年半高點，終場收漲4.88%，榮成(1909)一度觸及漲停，終場勁揚8.25%，收16.4元，其餘寶隆(1906)、華紙(1905)、正隆(1904)同步漲聲響起。疫情持續、需求仍在，生醫股強強滾，雃 博(4106)、美德醫療-DR(9103)亮燈漲停，岱宇(1598)、佐登-KY(4190)也有6%以上漲幅。IC設計龍頭聯發科(2454)於盤中發表最新聲明，已向美方提出申請，希望未來能持續供貨華為，股價開平走高，終場上漲2.87%，收574元。

雙利空突襲，半導體及相關供應鏈東倒西歪。一、美方正考慮對半導體生產設備及相關的軟體工具、雷射、感測器與其他技術等，祭出新的出口限制，以防落入大陸等國家手中，半導體挫在等，早盤跌逾1%，成了弱勢指標，終場收跌1.46%。二、大陸半導體大廠「武漢弘芯」傳出資金斷鏈，台系供應鏈帆宣(6196)，及亞翔(6139)旗下亞翔系統集成科技(蘇州)恐遭欠拖款，早盤股價連袂開低，其中帆宣跌逾半根停板，終場下跌2.59%，收113元；亞翔終場下跌2.66%、收29.3元。蘋概三王表現同樣偏弱，台積電遭外資降評，最終下跌2.03%，收435元；大立光(3008)終場下跌1.16%，收3420元；鴻海(2317)則收在平盤價77.5元。

今日台股幾家歡樂幾家愁，華為利空尚未出盡，電子烏雲罩頂，資金轉向中低價及具題材個股。5日RSI為48.94，10日RSI為51.83；9日K值為70.70，9日D值為66.31；20日乖離率為-0.17。另看籌碼面，外資連2日賣超，累計139.93億元，本周來累計賣超94.88億元，本月來累計賣超470.44億元，今年來累計賣超5785.71億元。分析師指出，短線台股將延續箱型整理，電子股仍受市場關注，預期將牽動台股後市，可持續留意。凱基投顧預期下周加權指數落在12400～13000點區間震盪，並看好汽車零組件股、被動元件股、電源供應器股、遠距商機股、板卡股、太陽能股。

(時報資訊)