元大S&P原油正2ETF（證券代號00672L，以下簡稱元大原油正2）日前公告，將於10月起恢復適用30個營業日基金平均淨值累積跌幅達一定幅度需終止信託契約之規定，元大原油正2是否需終止信託契約，則需視8月19日至9月30日止30個營業日之基金平均淨值是否能在2元以上，元大投信估算，若以8月19日到8月27日七個營業日平均淨值0.94元計算，如果要讓10月第一個營業日(10月5日)之近30個營業日平均淨值維持在2元以上，則8月28日至9月30日期間內西德州輕原油期貨合約平均價格需達到75美元以上，方有可能免於終止信託契約，建議民眾可至元大投信網站觀察該基金近30個營業日之淨值變化。

針對元大原油正2的流動性，元大投信表示，元大原油正2近6個營業日(8月20日~27日)平均成交量約在7.1萬張上下，某些手中仍有大額部位的投資人可能擔心成交不易，元大投信建議若投資人有意自集中市場賣出，可考慮分次進行交易，以增加成交之機率，而該檔ETF設有流動量提供者，可有效為流動性提供助益。

許多投資人也非常關心元大原油正2若觸及終止信託契約門檻，未來投資金額返還相關事宜。元大投信分析，投資人可藉由集中市場賣出，或是經由清算取回金額；不過兩種方式有其本質上之差異。首先，投資人若於集中市場賣出，其交易價格是由自己所決定，個人掌握程度較高；但若透過清算，係根據投信處理部位後的淨值為返還價格，清算價格無法由投資人掌控。其次，就金額返還時間而言，投資人若在集中市場賣出，兩日內款項即會入帳；但若透過清算流程取回金額，至少需要到元大投信收到終止信託契約核准函後的42個營業日，所需時程顯然較久。

元大投信建議投資人應確切了解兩種方式之差異，評估自身需求選擇較適切之方法進行。

(時報資訊)