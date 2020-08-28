爭議已久的美豬、美牛開放進口議題有解了？蔡英文總統今下午將親自在總統府正式宣布，開放美豬、美牛進口開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。但有網友翻出7年前，當時的馬政府擬開放美豬美牛，時任在野的民進黨立委劉建國揚言，只要開放美豬美牛，府院黨將「全面開戰」，質疑如今搞雙標，自己打臉自己。

台灣過往和美國洽簽FTA「自由貿易協定」時，美豬美牛是否開放，往往都是過不去的一道門檻，隨著民進黨政府進入第二任期，美國大打台灣牌，美豬美牛進口的壓力也越來越大。

總統蔡英文今(28日)中午於台北賓館宴請民進黨立委，並談及美豬、美牛進口議題。總統府將舉行記者會對外說明。據了解，行政團隊強調在「健康不容交換」的前提下，開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，開放的標準，是以美豬、美牛進口根據國際標準，在保證國民健康及維護國內產業前提下開放，確保食安是最高原則。

而民進黨過去反對開放美豬、美牛立場鮮明，有網友翻出，2013年民進黨立委劉建國曾揚言，只要馬政府開放美豬美牛，府院黨將「全面開戰」，且民進黨雲林縣黨部主委林源泉還說，若美豬開放「一定要求總統下台」。而據資料顯示，早在2012年3月7日，民進黨立委陳亭妃、時任立委潘孟安(現任屏東縣長)就曾開過記者會，痛批馬英九政府，稱民進黨主張「瘦肉精，只有零檢出」，要求暫停美國牛肉進口。

對於政府拍板進口美豬牛，業界人士今批評，政府在開放前完全沒有與業界人士討論，「業界一無所悉」，根本先斬後奏，業界堅絕反對含萊克多巴胺的豬肉進口，如果貿然開放，不排除赴衛福部、農委會抗議。

批踢踢大批網友也質疑開放美豬美牛的決定，「衛生部長來，就要跪了嗎？」、「保護費，沒事兒」、「在野零驗出、執政卻進口」、「今天吞美豬、改天吞ECFA」、「在野時擋，現在進來？」、「笑死，零檢出」。

(中時新聞網)