新竹縣政府青年事務中心近2年積極舉辦未婚聯誼活動，今年第2梯次即將在10月17日登場，男、女各開放100個名額，搭乘台鐵前往后里，騎單車、烤肉，縣長楊文科表示，「WE」單身聯誼系列活動，就是希望讓青年願婚、願生，在地成家。

楊文科表示，他上任後成立青年事務中心，也提出相關政策，包含青年首購族自住房屋稅1％、圓夢貸款200萬元，以及成立SBIR專案辦公室，協助中小企業圓夢等，以及積極促成國際AI智慧園區，透過提高就業機會，讓年輕人落地成家。

青年事務中心主任田永元指出，過去2年舉辦未婚聯誼活動，配對率不低，約有15％，雖尚未有結婚情侶，但未來若有，也歡迎他們參加縣府主辦的集團結婚，屆時一定送上厚禮。

田永元也表示，今年第2波活動為「后住幸福愛上你」，將租用台鐵莒光號列車，前往台中后里，並騎單車、烤肉，走出戶外運動，8月31日開放報名，每人僅需支付保險及餐費500元，鼓勵青年朋友敞開心房參加活動。

另外，今年第3梯次未婚聯誼預計於11月底至12月初在峨眉湖舉，田永元也說，歡迎民眾關注「新竹縣政府青年事務中心」臉書粉絲專頁，隨時掌握活動資訊。

(中時 )