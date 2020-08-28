呂謦煒（摘自呂謦煒臉書）

蔡英文總統今天偕同行政院長蘇貞昌中午與綠委餐敘時，行政院團隊強調在「健康不容交換」的前提下，開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。對此，曾任國民黨青年團總團長、中常委的國民黨政策會政研部專員呂謦煒痛批，10年前蔡英文強烈反對美牛，10年後卻要宣布支持開放美豬、美牛進口台灣，對美國就是要如此「卑躬屈膝」？

呂謦煒下午在臉書貼出，時任民進黨主席的蔡英文、駐日代表謝長廷、立法院長游錫堃於2009年11月14日參加反美牛大遊行新聞與照片，痛批10年前的蔡英文強烈反對美牛，10年後卻將宣布為台美簽訂貿易協定所需，支持開放美豬、美牛進口台灣，還邀宴立委硬要民進黨籍的民意代表吞下去。這不是卑躬屈膝，什麼才是卑躬屈膝？

呂謦煒批評，為了台灣農民的生計，同時為了怕傷害台灣人民健康，政府一直控制未全面開放美豬美牛進口。這次台美簽訂經貿協議，卻要台灣人民的生計與健康作為代價，是可忍，孰不可忍？

呂謦煒指出，國民黨執政時期簽訂「ECFA」，大陸所提的條件對台灣都較為有利，不僅沒有苛求台灣要開放大陸的農產品，甚至反而是台灣農產品順利銷售到大陸。

呂謦煒表示，當時說是糖衣毒藥的民進黨，執政後不僅沒加以廢止，蔡政府的陸委會還說「中止ECFA會造成兩岸相關業者的損失及傷害兩岸關係」、「政府尊重民意，並一貫支持兩岸經貿對等尊嚴交流」。這不就代表蔡英文政府也認同ECFA是「兩岸經貿對等尊嚴交流」的成果？

呂謦煒砲轟，當初民進黨指控ECFA是糖衣毒藥，現在卻要照單全收；當初民進黨反對美豬美牛進口，現在卻全盤開放；民進黨，你們到底想怎樣？蔡英文，你們對外就是要這樣卑躬屈膝？

(中時 )