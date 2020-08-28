在越來越逼近蘋果（Apple）新一代iPhone可能發表的時間點之際，到底蘋果將端出哪樣的iPhone 12系列新菜，吸引消費者買單，輪廓也更為清晰。又有一家分析機構預測，蘋果將會在iPhone 12系列中移除有線耳機以及充電器，為的是竭力壓低售價。這招能不能吸引果粉入手，銷售結果將會很快證明。

市調研究機構集邦TrendForce在針對2020年第二季的智慧型手機出貨分析報告中，預測了下半年手機銷量將會反彈回升，此外也對4款iPhone 12系列的規格、價格進行預測。TrendForce指出，因為支援5G導致iPhone 12系列物料成本提高不少，為了降低成本，並且維持零售價格的競爭力，蘋果已決定不在iPhone 12包裝盒中附上有線耳機以及充電轉接頭。這一點跟先前天風國際分析師郭明錤的看法相同，此外郭明錤也指出不再搭送有線耳機，將能進一步推動AirPods無線耳機的銷售。

市調分析機構TrendForce預測，蘋果在 iPhone 12 系列中有線耳機、充電器都不附送了，看法跟天風國際相同。（摘自TrendForce）

此外，TrendForce提供的iPhone 12系列規格表，有幾處值得留意。第一，4款機種的起跳價格都有被預測，由低至高分別是US$699~749、US$799~849、US$1049~1099、US$1149~1199，比先前爆料達人所預測的都要略高一點。第二、容量規格的預設，iPhone 12 Pro與iPhone 12 / iPhone 12 Max提供64 / 128 / 256GB的選擇不同，提供128 / 256 / 512GB，iPhone 12 Pro Max則是被預測提供64 / 256 / 512GB，也是較為奇特之處。

最後，TrendForce預測4款新iPhone要等到10月才會上市，錯過了傳統9月的上市時間點。這一點符合蘋果先前指出新一代iPhone將會晚數週發表的說法（較晚發表，勢必影響上市時間）一致。代表果粉需要等候更久才能看見今年的新iPhone。

(科技)